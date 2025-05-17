شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشاركة الرئيس بقمة بغداد امتداد لدور مصر فى دعم وحدة الصف العربى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية التي ستعقد في العاصمة العراقية بغداد.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي في دعم وحدة الصف العربي وتعزيز التضامن بين الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأوضح رئيس نقل النواب، أن كلمة الرئيس السيسي ستتطرق إلى ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأكد النائب علاء عابد، أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن استقرار الدول العربية هو الأساس الذي يُبنى عليه أي التنمية المستدامة والازدهار المشترك.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن استضافة بغداد القمة العربية بمثابة رسالة قوية تؤكد عودة العراق إلى لعب دوره العربي الفاعل، بدعم ومساندة من الدول الشقيقة وفي مقدمتها مصر.

وأكد النائب علاء عابد، أن المشاركة المصرية الفاعلة في القمم العربية تمثل ركيزة أساسية لدعم العمل العربي المشترك، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض على الدول العربية مزيدًا من التنسيق والتكامل.

وأكد النائب علاء عابد، أن مصر ستبقى دائمًا الدرع الحامي للأمة العربية، والمدافع الأول عن قضاياها المصيرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.