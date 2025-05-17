شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية تجسيد لقيادة سياسية رشيدة وموقف عربى أصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الـ34 المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد، مؤكدًا أنها جاءت شاملة وقوية وتحمل موقفًا مصريًا واضحًا ومبدئيًا تجاه مختلف القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد السادات، أن الكلمة جسدت الدور القيادي لمصر، وحرصها الدائم على صون الأمن القومي العربي، لافتًا إلى أن موقف الرئيس من العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عبّر بوضوح عن الضمير العربي الحي، ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو محو الهوية الفلسطينية.

وأوضح النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على الثوابت المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن كلمته حملت رسائل حاسمة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإنهاء العدوان ووقف نزيف الدم.

وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "الرئيس السيسي لم يتحدث فقط عن فلسطين، بل تناول ملفات سوريا ولبنان واليمن والسودان وليبيا والصومال، بمواقف واقعية ومسؤولة، تنطلق من مبادئ السياسة المصرية التي ترفض التدخلات الخارجية وتسعى إلى الحلول السياسية الشاملة والحفاظ على وحدة وسيادة الدول".

وأشار السادات إلى أن دعوة الرئيس لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، تؤكد التزام مصر الدائم بالقضية الفلسطينية، ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا إنسانيًا وتنمويًا.

واختتم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تصريحه قائلًا: "خطاب الرئيس السيسي في القمة لم يكن مجرد بيان دبلوماسي، بل كان خريطة طريق عربية للتعامل مع أزمات المنطقة، ونموذجًا لقيادة سياسية واعية تعرف كيف تدير الملفات المعقدة برؤية استراتيجية ومسؤولية وطنية".