شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: خطاب الرئيس السيسى فى قمة بغداد أعاد التأكيد على ثوابت مصر تجاه فلسطين ودعم وحدة الصف العربي والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين والتى تعقد بالعاصمة العراقية بغداد، جاءت لتؤكد من جديد ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتجدد التأكيد على أن مصر، برغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.

وأكد الجندي، في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس أثبت أن الدولة المصرية، لا تزال تضع حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها، ليس فقط باعتبارها قضية عربية مركزية، بل باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لضمير العالم وقدرته على احترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

ولفت أن مضمون كلمة الرئيس حملت رسائل هامة أهمها الإصرار على حل الدولتين كخيار وحيد للخروج من دوامة العنف والدمار، وهو ما يتسق مع الموقف المصري الثابت منذ عقود، والذي يعكس إدراكًا عميقًا لجذور الصراع، ويؤكد أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما دون تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح إن إعلان الرئيس عن نية عقد مؤتمر دولي لتعافي غزة فور توقف العدوان، هو تعبير عملي عن استعداد مصر لتحمل مسؤولياتها التاريخية والإنسانية تجاه الفلسطينيين، ليس فقط عبر جهود الوساطة، بل عبر الإسهام في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن ما جاء في خطاب الرئيس بشأن رفض الانكسار الفلسطيني وتقدير صموده، يحمل في طياته إشادة واضحة بشجاعة هذا الشعب الذي يواجه آلة حرب لا تعرف حدودًا ولا تفرق بين مدني ومقاتل، شيخ أو طفل.

كما نوّه الجندي إلى أنّ كلمة الرئيس السيسي تطرّقت كذلك إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لا سيّما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي، داعيًا إلى تكامل شبكات الربط الكهربائي والغاز وتنمية الاستثمارات المشتركة، ومشدّدًا على أنّ مواجهة التحديات الإقليمية من الإرهاب إلى تغيّر المناخ تتطلّب موقفًا عربيًا موحّدًا وآليات عمل جماعيّة قادرة على تحويل التوافق السياسي إلى مشروعات تنموية ملموسة تخدم شعوب المنطقة.