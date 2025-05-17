شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الآثار بالنواب تقر موازنة التنسيق الحضارى..وتوصية خاصة بالأشجار التراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعًا، برئاسة الدكتور النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، وبخاصة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

حضر الاجتماع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ودعاء شبل ممثلة عن وزارة التخطيط، و أمنية عبد الوهاب ممثلة عن وزارة المالية.

استعرض المهندس محمد أبو سعدة مشروع موازنة الجهاز، مشيرًا إلى أن وزارة المالية والتخطيط دعمت الجهاز وفق ما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا عدم وجود ملاحظات على أبواب الموازنة باستثناء البابين الرابع والسادس.

وأوضح أن الزيادة المطلوبة في الباب الرابع والبالغة 1.5 مليون جنيه مخصصة لصرف مستحقات عدد من الخبراء غير المعينين بالجهاز الإداري، الذين يُستعان بهم مؤقتًا لإنجاز أعمال تتطلب خبرات خاصة.

وفيما يخص الباب السادس، أشار أبو سعدة إلى الانتهاء من مشروعات تطوير عدد من المناطق التاريخية مثل شارع النبي دانيال بالإسكندرية، وميدان السيد البدوي بطنطا، ومشروعات مماثلة في كفر الشيخ، بجانب إدراج ميداني الكيت كات والمحطة (ههيا) ضمن الخطة المقبلة، موضحًا أن الزيادة المطلوبة لهذا الباب تقدر بـ127 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية، وفقًا لتوصيات مؤتمر الشباب 2018 ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط لم توافِ الجهاز بالاعتمادات الكاملة المطلوبة أو توضح آلية التنفيذ، حيث تم إدراج 45 مليون جنيه فقط بنفس الاعتماد المدرج في العام المالي السابق، دون إدراج مشروعات جديدة، وعلى رأسها مشروع توثيق الأشجار التراثية النادرة، الذي يراه الجهاز مشروعًا قوميًا يستوجب الدعم العاجل.

من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة التخطيط أمنية عبد الوهاب، أن الوزارة طالبت الجهاز بتقديم دراسات جدوى ومستندات واضحة، ولم تتسلم أوراقًا تعكس جدية التنفيذ حتى الآن، مؤكدة أن المنصرف الفعلي من موازنة الجهاز لم يتجاوز 17 مليون جنيه من أصل 45 مليونًا.

وردًا على ذلك، أوضح ممثلو الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن 22.5 مليون جنيه من موازنة الجهاز تم تجميدها، مؤكدين تقديم كافة البيانات المطلوبة مسبقًا، وأن الرفض جاء استنادًا إلى الكتاب الدوري بترشيد الإنفاق ووقف المشروعات الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة على موازنة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للعام المالي 2025/2026، مع التوصية بزيادة الاعتمادات المخصصة للباب السادس، وأيضا اوصت بقيام الجهاز بتقديم كافة المستندات والبيانات اللازمة لوزارة التخطيط فيما يخص المشروعات الجديدة، وخاصة المتعلقة بتحسين الصورة البصرية وحصر الأشجار التراثية.