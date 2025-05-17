شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: قمة بغداد تستهدف تعزيز التكامل ولم الشمل العربى وإنهاء الصراع بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب، إن القمة العربية التي تستضيفها بغداد اليوم، تأتى فى توقيت شديد الأهمية، لما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، وصراع مستمر، والقضية الفلسطينية التى تشهد منحدر خطير فى ظل صمت المجتمع الدولي غير المبرر، وتمثل فرصة لوضع خارطة طريق واقعية وواضحة للتعامل مع القضايا المصيرية.

وأشارت صدقى، إلى أن القمة ستعمل على إطلاق مبادرات ملموسة في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار، خاصة ما أعلنه العراق عن مبادرات لإنشاء مراكز أمنية وغرفة تنسيق عربية وصندوق للتعاون، بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ويعيد الثقة في الدور العربي الجماعي، إضافة إلى أن انعقاد القمة فى بغداد يؤكد عودة العراق لدوره العربي، واستقرار الأوضاع هناك.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والأزمات في الشأن العربي أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها على مائدة الاجتماعات بقمة بغداد، وكيفية تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وأن الأزمات في السودان واليمن والصومال وليبيا تمس الأمن الجماعي العربي وتهدد استقرار المنطقة، ومن ثم لابد من وضع حلول عاجلة لإنهاء الصراع.

وأكدت النائبة سحر صدقى، أن أنظار العالم تتجه نحو القمة، وهو ما يستوجب ضرورة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بشأن ما يجرى فى قطاع غزة، من تطهير عرقى يقوم به جيش الاحتلال، وحرب تجويع وحروب إبادة، ووحشية غير مسبوقة فى التعامل مع الشعب الأعزل.