شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصرى الديمقراطى الاجتماعى يرحب بالبيان الأوروبى الداعم لغزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية وعضو مجلس النواب، بالبيان المشترك الصادر عن قادة كل من إسبانيا، والنرويج، وآيسلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وسلوفينيا، والذي صدر يوم 16 مايو 2025، وأدان الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والانخراط في مفاوضات جادة نحو وقف إطلاق النار.

وأكد البياضي أن أهمية هذا البيان تتجاوز رمزيته السياسية، فهو يعكس تحولًا ملموسًا في مواقف عدد من الدول الأوروبية التي اختارت أن تتخذ موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا في لحظة فارقة. كما يعزز هذا البيان الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه مصر، لا سيما مع الإشارة الإيجابية في البيان إلى دور مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، في جهود الوساطة.

وأشار البياضي إلى أن الأحزاب الحاكمة في جميع الدول الموقعة على البيان – باستثناء أيرلندا – تنتمي إلى تيار الديمقراطية الاجتماعية، وجميعها أعضاء في منظمة التحالف التقدمي أو منظمة الاشتراكية الدولية، موضحًا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب المصري الوحيد الذي يتمتع بعضوية كل من التحالف التقدمي والاشتراكية الدولية، ويمثل مصر في هذه المحافل الدولية بفاعلية ووضوح.

واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تحظى هذه المواقف الدولية بالدعم والتفاعل، وأن يتم البناء عليها لتشجيع الدول الديمقراطية وممثليها الحزبيين على اتخاذ مزيد من الخطوات التي تُدين العدوان وتقف مع العدالة والحق وحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة وتقرير المصير.