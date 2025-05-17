اخبار العالم

حياة كريمة تنظم قافله طبية و بيطرية غرب الإسماعيلية

0 نشر
0 تبليغ

  • حياة كريمة تنظم قافله طبية و بيطرية غرب الإسماعيلية 1/3
  • حياة كريمة تنظم قافله طبية و بيطرية غرب الإسماعيلية 2/3
  • حياة كريمة تنظم قافله طبية و بيطرية غرب الإسماعيلية 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنظم قافله طبية و بيطرية غرب الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 17 مايو 2025 03:16 م

في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة لتعزيز التنمية الشاملة، تم تنظيم قافلة طبية وبيطرية وزراعية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

و قدمت  القافلة خدمات لأكثر من 1057 مستفيد من خدمات طبية مجانية عبر 11 عيادة وصيدلية ،ورعاية بيطرية متكاملة للحيوانات وتقديم العلاج والتطعيمات.


كما تم دعم للمزارعين بالكشف على الأراضي ،وتوفير المبيدات المناسبة.


كما تم تنظيم  ندوة من هيئة تعليم الكبار للتوعية بأهمية محو الأمية ،وتوقيع 100 امتحان

 

يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة كخطوة جديدة نحو رعاية متكاملة وتنمية مستدامة.

74462721-095b-404a-8139-e74402e681c6

 

ca2a195a-604b-458f-8259-4b115ea99ebf

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements