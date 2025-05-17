- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنظم قافله طبية و بيطرية غرب الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالسبت، 17 مايو 2025 03:16 م
في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة لتعزيز التنمية الشاملة، تم تنظيم قافلة طبية وبيطرية وزراعية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس.
و قدمت القافلة خدمات لأكثر من 1057 مستفيد من خدمات طبية مجانية عبر 11 عيادة وصيدلية ،ورعاية بيطرية متكاملة للحيوانات وتقديم العلاج والتطعيمات.
كما تم دعم للمزارعين بالكشف على الأراضي ،وتوفير المبيدات المناسبة.
كما تم تنظيم ندوة من هيئة تعليم الكبار للتوعية بأهمية محو الأمية ،وتوقيع 100 امتحان
يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة كخطوة جديدة نحو رعاية متكاملة وتنمية مستدامة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز