شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: نأمل نجاح قمة بغداد في وضع خارطة طريق للأمن الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن قمة بغداد تواجه تحديات غير مسبوقة، لاسيما وأنها تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج، وفي ظل اضطراب إقليمي مستمر.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن القمة تنعقد في العام الثمانين بعد تأسيسها، وهي تواجه تحديات في مقدمتها الحرب في غزة، وسبل تنفيذ خطة مصر لإعمار القطاع، وهي الخطة التي أقرتها قمة القاهرة الاستثنائية قبل عدة أشهر، بجهود كبيرة من القيادة المصرية، التي نجحت في توحيد القمة على تبني خطة الإعمار المصرية كبديل وحيد لخطة ترامب القائمة على التهجير، والمرفوضة مصريًا وعربيًا.

وأضاف عناني أن الأوضاع في البحر الأحمر، واضطراب سلاسل الإمداد، ستكون أيضًا ضمن أولويات القمة، مع ضرورة إيجاد حلول بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء منذ شهور.

وشدد عناني على أن القمة معنية بالنظر في عدد من الملفات، مثل عودة تنظيم داعش إلى العراق وسوريا، والحرب في السودان، والاضطرابات في ليبيا وسوريا، فضلًا عن بحث الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار 1701 في لبنان.

وأشار الحزب إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيُسهم بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية، وسيُعد تأكيدًا على موقف مصر الثابت بضرورة حل القضية الفلسطينية كسبيل أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.