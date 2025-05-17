العاهل الأردني يجدد الدعوة إلى استعادة وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الدعوة إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي، الليلة، وفق بيان للديوان الملكي.

وأكد العاهل الأردني، الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

ودعا، ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستئناف وصول المساعدات الإغاثية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية بما فيها القدس .

وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، لافتا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر : وكالات