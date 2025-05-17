السيسي يغادر بغداد بعد مشاركته في القمة العربية ويشيد بالعلاقات مع العراق

الشارقة - اميمة ياسر - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العاصمة العراقية بغداد بعد مشاركته في فعاليات القمة العربية الرابعة والثلاثين.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس السيسي، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش القمة العربية. ووجه الرئيس الشكر لرئيس الوزراء العراقي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا جهود العراق في استضافة القمة، مؤكدًا على ثقة مصر في قدرة العراق على قيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل في ظل رئاسته للقمة العربية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي على الدور المحوري لمصر في الإطار العربي وفي التعامل مع التطورات الإقليمية، مشيدا بالتعاون القائم بين البلدين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد إشادة الرئيس السيسي بالتقدم الذي يشهده العراق في مختلف القطاعات، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز على قطاعي البنية التحتية والطاقة. كما تم التطرق إلى دور الشركات المصرية في دعم برامج التنمية في العراق، مع تأكيد الجانبين على أهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.