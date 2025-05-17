"السيسي من قمة بغداد".. لا سلام دون دولة فلسطينية.. ومؤتمر دولي لإعمار غزة بعد وقف العدوان

الشارقة - اميمة ياسر - صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في القمة العربية ببغداد، حيث تناولت المناقشات تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا الحرب المستمرة في قطاع غزة، إلى جانب الأزمات في سوريا والسودان وليبيا والصومال.

وخلال كلمته أمام القادة العرب، أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة ممنهجة في غزة" تستهدف طمسه وتهجيره قسرًا، مشيرًا إلى أن الآلة العسكرية الإسرائيلية لم تترك حجرًا على حجر، وحرمت المدنيين من أبسط حقوقهم في الحياة.

وأشار الرئيس إلى جهود مصر المكثفة منذ أكتوبر 2023، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أنه رغم التوصل إلى اتفاق في يناير 2025، بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلا أن إسرائيل عادت للتصعيد العسكري، مما أجهض الاتفاق.

وكشف الرئيس عن اعتزام مصر عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور توقف العدوان، في إطار خطة عربية شاملة رفضت التهجير، ولاقت تأييدًا دوليًا واسعًا.

كما جدد السيسي تمسك مصر بحل الدولتين، مؤكدًا أنه "لا سلام دائم أو شامل في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، محذرًا من أن أي اتفاقات تطبيع لن تحقق السلام إذا ظل الاحتلال قائمًا.

وفي الشأن العربي الأوسع، دعا الرئيس المصري إلى تحرك عربي موحد لإنهاء النزاعات في السودان وسوريا واليمن وليبيا، مع الحفاظ على وحدة هذه الدول ورفض أي تدخل خارجي أو إنشاء كيانات موازية للسلطة الشرعية، مؤكدًا دعم مصر الكامل لوحدة الصومال ورفض أي مساس بسيادته.

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي القادة العرب إلى تغليب المصلحة المشتركة والعمل بيد واحدة لمواجهة التحديات، قائلًا: "لنصنع من وحدتنا قوة، ومن تعاوننا طريقًا نحو مستقبل يليق بأمتنا العربية."