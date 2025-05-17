شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سمير: كلمة الرئيس السيسى بقمة بغداد مباشرة ورسائلها استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ ونائب الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد جاءت شاملة، صريحة، ومباشرة، حاملة رسائل استراتيجية في توقيت بالغ الحساسية تمر به الأمة العربية، لا سيما في ظل استمرار المأساة الإنسانية في غزة، كما ان خطابه وثيقة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات العربي.

وأكد زكريا، في بيان له، أن الرئيس السيسي استطاع أن يبلور موقفًا عربيًا متماسكًا تجاه القضايا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من خلال تأكيده على خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع لمحاولات التهجير، والتجويع، والتطهير العرقي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس عن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة هو خطوة عملية تؤكد ريادة مصر في تبني القضايا العادلة.

وأضاف: “كلمة الرئيس السيسي كانت بمثابة خارطة طريق لمستقبل عربي مشترك، لا يقوم على رد الفعل وإنما على الفعل المؤسس، في مواجهة تحديات أمنية وسياسية معقدة”.