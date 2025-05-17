شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة بغداد تأكيد لريادة مصر في دعم وحدة الصف العربي والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الرابعة والثلاثين، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، تمثل تأكيدًا جديدًا على الدور المصري الثابت في دعم وحدة الصف العربي، والدفاع عن قضايا الأمة بروح المسؤولية والحكمة.

وأوضح عبد العزيز أن حضور الرئيس السيسي هذه القمة في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، يعكس التزام مصر الدائم بالوقوف إلى جانب أشقائها العرب، والعمل على تعزيز التضامن والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الأوضاع في غزة، ومحاولات ضرب استقرار بعض الدول العربية.

وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تحرص دومًا على أن تكون صوتًا للعقل والحكمة، وتقدم نموذجًا عمليًا في السعي نحو التهدئة، والدفع نحو الحلول السياسية، بما يحفظ أمن الشعوب واستقرار الأوطان.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن انعقاد القمة في بغداد يحمل دلالات كبيرة، أبرزها عودة العراق للعب دوره العربي المحوري، مشيرًا إلى أن مصر تدعم هذا التوجه بكل قوة انطلاقًا من إيمانها بوحدة الصف العربي وضرورة استعادة التوازن الإقليمي.