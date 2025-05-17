شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يؤكد إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

التوصل لاتفاق

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين إن اللقاء ممكن بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شرط أن تسبقه "اتفاقات" تبرم بين موسكو وكييف، غداة أول مفاوضات مباشرة بين الطرفين منذ ربيع 2022.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف السبت إن "لقاء كهذا وهو ما يأتي ثمرة عمل الطرفين وابرام اتفاقات، ممكن، لكن فقط بعد اتفاقات بين الطرفين".كما أكد الكرملين أن مواصلة المباحثات مع كييف ممكنة فقط بعد تبادل الأسرى الذي اتفق عليه الطرفان الجمعة في اسطنبول خلال مباحثات مباشرة هي الأولى بينهما منذ ربيع العام 2022.وأمس الجمعة اقترح الوفد الأوكراني في مباحثات اسطنبول، على الروس عقد قمة بين الرئيسين لإيجاد حل للنزاع، وقالت موسكو إنها "أخذت علما" بالاقتراح.