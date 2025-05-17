أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية، مشددًا على أن الجرائم الجارية في غزة تمثل جزءًا من مشروع استعماري يهدف إلى تقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعا عباس إلى تبني خطة عربية جماعية تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام، كما طالب بالانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وأوضح أن القيادة الفلسطينية ماضية في جهودها لإصلاح مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وفي ختام كلمته، توجه بالشكر إلى العراق على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس في قمة بغداد: ما يجري في غزة إبادة تهدد مشروع الدولة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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