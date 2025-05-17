السيسي في قمة بغداد: لضرورة انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية لضمان الاستقرار في المنطقة

اكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال كلمته امام القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، ان القمة تنعقد في ظرف تاريخي حرج تواجه فيه المنطقة تحديات متعددة، مشيدا بحفاوة الاستقبال من قبل الشعب العراقي.

واشار السيسي الى ان القضية الفلسطينية تمر باخطر مراحلها، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في غزة الى إبادة تهدف الى انهاء وجوده، مضيفا ان آلة الحرب دمرت كل شيء وتسببت بنزوح نحو مليوني مواطن، لكن الشعب الفلسطيني بقي صامدا غير قابل للانكسار.

وطالب السيسي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالتدخل الفوري لوقف اطلاق النار في غزة، مؤكدا ان اتفاقات وقف اطلاق النار لم تصمد امام العدوان الاسرائيلي.

وفي الشأن العربي، حذر السيسي من التحديات المصيرية التي تواجه الامة، مؤكدا ان السودان يمر بمنحدر خطير يهدد وحدته، وداعيا الى استثمار رفع العقوبات عن سوريا، والحفاظ على وحدة اراضيها وتجنب عودة الارهاب اليها.

كما شدد على ضرورة انسحاب الاحتلال من الاراضي اللبنانية لضمان الاستقرار، واهمية التوصل الى مسار سياسي في ليبيا يؤدي الى خروج القوات الاجنبية، مؤكدا ان الوقت قد حان لاعادة الاستقرار والوحدة الى اليمن.

وفي ما يتعلق بالصومال، جدد السيسي رفض مصر القاطع لأي محاولات لتخريب وحدته، داعيا الى العمل المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة، وتعزيز التعاون العربي بما يجعل من القمة خطوة نحو مستقبل اكثر اشراقا.