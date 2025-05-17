غوتيريش أمام القمة العربية: سلامة وسيادة لبنان يجب أن تحترم بالكامل

اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش خلال كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد ان الاقليم والعالم يواجهان تحديات كبيرة بدءا من ما يجري في قطاع غزة.

وشدد غوتيرش على انه لا شيء يبرر العذاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، رافضا في الوقت نفسه استمرار تهجير سكان القطاع.

كما اكد على ضرورة احترام سلامة الاراضي اللبنانية وسيادتها، مشيرا الى ان السيادة والاستقلال في سوريا امران ضروريان، ومشددا على اهمية اطلاق حوار يمني يمني لانهاء الازمة هناك.

وفي الشان السوداني، دعا غوتيرش الى ضرورة مواجهة العنف، كما دعا الى تقديم الدعم اللازم للصومال من اجل تعزيز الامن والاستقرار.

وفي ما يتعلق بالوضع في ليبيا، اكد غوتيرش ان التواصل مستمر مع الفاعلين الدوليين لانهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار.

واشاد الامين العام للامم المتحدة بالتقدم المحرز في العراق، مشيرا الى جهود توفير المساعدات الانسانية وتمكين حقوق الانسان، ومؤكدا التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة العراقية وشعب العراق.