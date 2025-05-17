خامنئي: ترامب قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام وقد كذبوا فهم استخدموا قوتهم للقتل في غزة

انتقد مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي التصريحات التي أُطلقت خلال زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة، واصفاً إياها بأنها "لا تستحق الرد"، ومعتبراً أن "مستوى الخطاب منخفض للغاية حتى أنه يشكل مصدر إحراج للمتحدث ومصدر إحراج للشعب الأميركي".

وأضاف خامنئي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه يريد استخدام القوة من أجل السلام، "وقد كذبوا، فهم استخدموا قوتهم للقتل في غزة"، مؤكدًا أن القوة يمكن استخدامها من أجل السلام والأمن، "ولهذا السبب، ورغم أعدائنا، فإننا سنزيد من قوتنا وقدرة بلدنا كل يوم".

واعتبر خامنئي أن الرئيس الأميركي يروّج لنموذج مفاده أن "هذه الدول العربية لا تستطيع أن تعيش حتى عشرة أيام بدون أميركا"، لكنه شدد على أن هذا النموذج "فشل"، وأنه "بفضل جهود دول المنطقة، يتعين على أميركا أن تغادر هذه المنطقة وسوف تفعل ذلك".

وحمّل خامنئي "الكيان الصهيوني" مسؤولية ما وصفه بـ"الفساد والحرب والخلاف" في المنطقة، قائلاً إن هذا الكيان "ورم سرطاني خطير وقاتل يجب أن يُقتلع من جذوره، وسوف يتم ذلك".