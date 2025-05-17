رئيس الوزراء الإسباني في قمة بغداد: فلسطين تنزف وعلينا وقف دوامة العنف

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين بالعاصمة العراقية بغداد، شكره على الدعوة، وهنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي في العراق.

وأشار سانشيز إلى المعاناة الكبيرة التي تعيشها فلسطين، واصفاً ما يحدث في غزة بأنه "لا يمكن غض الطرف عنه"، مشدداً على وجود "أرقام مهولة وغير مقبولة تنتهك مبدأ القانون الدولي الإنساني".

ودعا إلى ضرورة "وقف دوامة العنف"، مقترحاً تركيز الجهود على أربعة أولويات تشمل: إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فوراً، مضاعفة الضغط على الاحتلال لوقف المذبحة، التقدم نحو حل سياسي للسلام، وتعزيز الحوار بين أوروبا والعالمين العربي والإسلامي لحل مشكلات المنطقة.

وختم سانشيز بالتأكيد على التزام إسبانيا بكل ما بوسعها للمضي قدماً نحو تحقيق السلام.