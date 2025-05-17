أبو الغيط في قمة بغداد: لبنان يواجه تحدياً للتعافي في ظل عدوان صهيوني متواصل

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، أن لبنان يواجه تحدياً كبيراً في مسار التعافي في ظل استمرار "العدوان الصهيوني المتواصل".
وإذ شدد أبو الغيط على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها "القضية الأساسية للعرب"، أشار إلى أن قتل الأطفال والمدنيين في فلسطين "بات أمراً طبيعياً أمام العالم"، معبّراً عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
كما أعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوداني على إعادة بناء دولته رغم التهديدات، وأكد وقوف الجامعة العربية إلى جانب سوريا في تجاوز التحديات، مشيرًا إلى استمرار الانقسام في ليبيا الذي يهدد وحدة البلاد.
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