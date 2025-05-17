رئيس الوزراء الأردني في قمة بغداد: نؤكد وقوف الأردن مع لبنان واستقراره

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، في كلمته نيابة عن الملك عبد الثاني خلال القمة العربية الرابعة والثلاثين أن "أكثر من عام ونصف مضى على حرب غزة والمأساة ما زالت مستمرة، مشيراً إلى عجز العالم عن إنهاء الحرب، ومشدداً على ضرورة وقفها وإنهاء الكارثة الإنسانية.

وأوضح أن ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه هو عنوان المرحلة. كما أكد وقوف الأردن مع لبنان واستقراره، داعيا إلى تكاتف الجهود لحل الأزمات في اليمن وليبيا والسودان. وأعرب عن تقديره للعراق على استضافة القمة وحسن التنظيم.