الجيش الاسرائيلي زعم استهداف قائد في حزب الله في منطقة وادي الجماجم جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الجيش الاسرائيلي استهدفت في وقت سابق اليوم، منطقة وادي الجماجم في لبنان، وقتلت من وصفه بـ"قائد في حزب الله" كان ينشط في منطقة شقيف.

وادعى أدرعي أن هذا القيادي كان يعمل على ترميم بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة، مضيفًا أنّ هذه المحاولات تشكل خرقا لما سماها "التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".