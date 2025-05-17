اخبار العالم

بوتين يدعو إلى أول قمة روسية – عربية منتصف تشرين الأول

0 نشر
0 تبليغ

بوتين يدعو إلى أول قمة روسية – عربية منتصف تشرين الأول

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم دعوة رسمية إلى جميع قادة الدول العربية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لحضور أول قمة روسية - عربية مقرّر عقدها في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وفي بيان صادر عن الكرملين، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بوتين قوله: "أنا واثق من أن هذا الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون متعدد الأوجه والمتنوع بين بلداننا، وسيساعد في إيجاد سبل لتحقيق السلام، والأمن، والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويأتي ذلك في سياق تحركات دبلوماسية نشطة في المنطقة، إذ قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجولة في منطقة الخليج الأسبوع الماضي، استغرقت أربعة أيام. وقالت واشنطن إنها أبرمت خلالها عدة اتفاقيات، شملت التزام باستثمار 600 مليار دولار في أميركا، ومبيعات أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، إلى جانب شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا