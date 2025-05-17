النمسا تؤيد تشديد الرقابة على حدود ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عن دعمه لتشديد الرقابة على الحدود في ألمانيا، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في فيينا مساء أمس الجمعة.

وأصدرت الحكومة الألمانية الجديدة أوامر الأسبوع الماضي بتشديد الرقابة على الحدود مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك النمسا.

كما سمح دوبرينت برفض طالبي اللجوء على الحدود، باستثناء الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال. ورحبت النمسا بتشديد الرقابة، مشيرة إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك النمسا وألمانيا، وهو ما عزاه كارنر إلى تشديد الرقابة على الحدود.

وشدد دوبرينت على أن هذه الجهود تتماشى مع هدف أوروبي مشترك يتمثل في العمل على وضع سياسة للهجرة والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل أكبر.

كما أشاد وزير الاقتصاد النمساوي فولفجانج هاتمانسدورفر أمس الجمعة بتشديد ألمانيا لسياسة الهجرة، ما يعكس دعما أوسع داخل الحكومة النمساوية لهذه الإجراءات.