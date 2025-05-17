حيوانات تكتسي بالأزرق إثر تلوث كيميائي في البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - تأثر العديد من الحيوانات بحادث كيميائي ناجم عن وصول صبغة زرقاء إلى بحيرة بولاية ساو باولو البرازيلية، مما أدى إلى تلون ريش البط باللون الأزرق ونفوق الأسماك على الشاطئ.

وأعلن مكتب النائب العام يوم الجمعة أنه بدأ تحقيقاً بعد الحادث الذي وقع في حديقة التوليباس النباتية في مدينة جندياى لتحديد المسؤولين عن التلوث.

ويبدو أن السبب هو حادث سير، حيث تم الإبلاغ عن انقلاب شاحنة محملة بحوالي ألفي لتر من الصبغة يوم الثلاثاء الماضي، مما تسبب في دخول المادة إلى بحيرة الحديقة.

وتستخدم الصبغة المائية عادة في مزارع الجمبري لعلاج الفطريات والطفيليات وتعتبر غير سامة، حسبما ذكرت بوابة "يو او ال" الإخبارية، نقلا عن السلطة البيئية لولاية ساو باولو.

ومع ذلك، أثار الحدث حالة من القلق. واضطر فريق البيئة إلى إنقاذ العديد من الحيوانات، ومن بينهم الأوز والبط الأزرق من مياه البحيرة.