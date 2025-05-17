أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الوفد الروسي الذي شارك في محادثات إسطنبول يوم أمس "كان ضعيفًا وغير مستعد ولا يتمتع بصلاحيات حقيقية"، مشددًا على ضرورة اتخاذ "خطوات حقيقية لإنهاء الحرب".
وأكد زيلينسكي أنّ بلاده تتوقع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قوية على روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى خطوات حقيقية لإنهاء الحرب ونتوقع فرض عقوبات قوية على روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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