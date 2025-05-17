الرئيس الأوكراني: نحتاج إلى خطوات حقيقية لإنهاء الحرب ونتوقع فرض عقوبات قوية على روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الوفد الروسي الذي شارك في محادثات إسطنبول يوم أمس "كان ضعيفًا وغير مستعد ولا يتمتع بصلاحيات حقيقية"، مشددًا على ضرورة اتخاذ "خطوات حقيقية لإنهاء الحرب".

وأكد زيلينسكي أنّ بلاده تتوقع من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات قوية على روسيا.