أكد رئيس وفد مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد أنّ بلاده تشرفت برئاسة القمة العربية الثالثة والثلاثين، مشيرًا إلى أن "قمة البحرين أقرت العديد من المقررات والمبادرات التي عززت التعاون العربي المشترك".
وأعرب الزياني عن تقدير مملكة البحرين للدول العربية على دعمها ترشيح البحرين لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، مؤكّدًا أن "قمة بغداد تنعقد وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة"، ومشيدًا في الوقت نفسه بـ"حسن التنظيم" الذي رافق انعقاد القمة في العاصمة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحريني في قمة بغداد: نثمن دعم العرب لترشيح البحرين لعضوية مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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