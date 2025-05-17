نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن "التغيير المستمر في موقف واشنطن يطيل أمد المحادثات النووية"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزير الخارجية الإيراني: التغيير المستمر في موقف واشنطن يطيل أمد المحادثات النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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