انطلاق أعمال القمة العربية الـ34 في العاصمة العراقية بغداد

انطلقت في هذه الاثناء أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد. وتبحث القمة في دورتها الحالية أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تهم الدول العربية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

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