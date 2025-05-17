ماكرون: بوتين لم يحترم مبادرة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحترم مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا". وفي وقت سابق، أكد ترامب أن الحل في أوكرانيا لن يتحقق قبل أن يعقد اجتماعًا مباشرًا مع بوتين.

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