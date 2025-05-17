إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في مدينة النبطية برئاسة عباس فخر الدين

أعلنت لائحة التنمية والوفاء في مدينة النبطية، بحضور شخصيات سياسية وحزبية وفعاليات وأهالي شهداء بلدية النبطية، عن ترشحها للانتخابات البلدية، مؤكدة التمسك بنهج الشهداء لخدمة المدينة وأهلها.

وفي كلمة للمرشح لرئاسة المجلس البلدي عباس فخر الدين، وصف النبطية بأنها مدينة العزة والصمود والتاريخ المجيد، مؤكدًا الوفاء للشهداء وعوائلهم ولإرث الإمام موسى الصدر وسيد شهداء الأمة حسن نصر الله، مشددًا على أن الانتخابات موجهة لخدمة الناس ودعم المقاومة والتنمية.

كما أعلن فخر الدين أولويات برنامج اللائحة على عدة محاور تشمل:

إعادة تفعيل خطة السير وصيانة الطرق وتحسين شبكات المياه والكهرباء،

دعم التنمية البشرية والتدريب المهني،

إزالة آثار العدوان،

معالجة النفايات وحماية البيئة،

معالجة قضايا الأسرة مثل العنف والإدمان،

دعم التعليم والثقافة.

واختتم فخر الدين بدعوة الجميع للمشاركة في الانتخابات يوم 24 أيار، مؤكداً استمرار الوفاء لمسيرة التنمية وخدمة المدينة.

وضمت اللائحة 21 مرشحًا برئاسة عباس قاسم فخر الدين.