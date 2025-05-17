غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون مطار بيروت الدولي، متوجّهَين إلى روما، لحضور القدّاس الحبري الأوّل للبابا لاوون الرابع عشر، الذي يُقام غدًا في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا إلى روما لحضور القدّاس الحبري الأوّل للبابا لاوون الرابع عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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