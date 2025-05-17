حزب الوعي يفتتح مقره بالشرقية ويعقد مؤتمرًا جماهيريا حاشدا

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افتتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، ووفدا كبيرا من قيادات حزب الوعي مقرًا جديدًا للحزب في محافظة الشرقية، وذلك في إطار خطة الحزب للتوسع الجغرافي وتعزيز تواجده في مختلف المحافظات لدعم التواصل المباشر مع المواطنين.

وكان في استقبالهم اللواء أركان حرب بيليه النجار رئيس حزب الوعي بمحافظة الشرقية وأعضاء الحزب بالمحافظة.

وشهد الافتتاح حضورًا جماهيريًا واسعًا من أبناء المحافظة، إضافة إلى عدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة، حيث عُقد مؤتمر جماهيري حاشد عقب الافتتاح، أكد خلاله الدكتور باسل عادل على أهمية تفعيل المشاركة السياسية والعمل الحزبي في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الحزب يسعى ليكون صوتًا معبرًا عن تطلعات الشباب والفئات المهمشة في المجتمع.

وأشار عادل في كلمته إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته ملفات كثيرة علي رأسها التعليم، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مقر الشرقية سيكون منبرًا للحوار السياسي وخدمة المواطنين، كما دعا الحضور إلى الانخراط الفعال في العمل الحزبي والبناء الوطني.

وقال اللواء بيليه النجار في كلمته أن حزب الوعي يتعهد أن يقوم بإثراء الحياه السياسية في محافظة الشرقيه وأن يستكمل تشكيلاته في كافة المراكز والوحدات القاعدية داخل المحافظة وان يكون مقر الحزب بالشرقية مقراً لخدمة المواطنين.

وقد تم عرض فيلم تسجيلي عن المحافظة تلاه فيلما تسجيليا عن حزب الوعي .

حزب الوعي يفتتح مقره بالشرقية

حزب الوعي يعقد مؤتمرًا جماهيريا حاشدا