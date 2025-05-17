روبيو : أبلغنا نتنياهو بقلق واشنطن إزاء الوضع الإنساني في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأميركيّ، ماركو روبيو، مساء الخميس 15 مايو 2025، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، بـ"قلق" واشنطن، إزاء الوضع الإنسانيّ في قطاع غزة ، الذي ذكر أن الولايات المتحدة"منفتحة على أي بدائل أخرى" بشأن خطّتها للمساعدات، المتعلّقه به.

وبعدما وُجّهت انتقادات حادة لخطة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، ذكر وزير الخارجية الأميركي، أنه من فتح على أي أفكار جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، معربا عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في القطاع.

وقال روبيو للصحافيين في تركيا: "نحن منفتحون على بديل إذا كان لدى أحد طرح أفضل"، مضيفا: "نحن ندعم كل المساعدات التي يمكننا توفيرها على ألّا تسرقها حماس من الناس".

المصدر : وكالات