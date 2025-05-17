شكرا لقرائتكم خبر عن 7 دول أوروبية تطالب دولة الاحتلال برفع الحصار عن غزة والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النا

الدمام - شريف احمد - دعت سبع دول أوروبية مساء الجمعة، الدولة القائمة بالاحتلال، إلى الامتناع عن القيام بالمزيد من العمليات العسكرية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون معوقات في جميع أنحاء القطاع.وقال قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج في بيان مشترك إنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.وأوضح البيان: "لقد فقد أكثر من (50) ألف رجل وامرأة وطفل حياتهم، وقد يموت الكثير من الناس جوعًا في الأيام والأسابيع القادمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية".وأدان القادة التصعيد الإضافي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع زيادة عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددين على أن النزوح القسري أو طرد الشعب الفلسطيني بأي وسيلة غير مقبول وسيشكل انتهاكًا للقانون الدولي.ودعا القادة جميع الأطراف إلى الدخول فورًا وبشكل عاجل وبنية حسنة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.وأضاف البيان "هذا هو الأساس الذي يمكننا أن نبني عليه سلامًا مستدامًا وعادلًا وشامًلا، يعتمد على تنفيذ حل الدولتين، وسنواصل دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعمل في إطار الأمم المتحدة ومع الجهات الفاعلة الأخرى للمضي قدمًا لتحقيق حل سلمي ومستدام".