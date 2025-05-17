نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة ودول الخليج لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مشددًا على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد بين الجانبين.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن وزير خارجية بريطانيا: نعمل مع واشنطن ودول الخليج لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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