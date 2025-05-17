الرئيس الايراني: تصريحات ترامب بشأن إيران متناقضة ولا أحد يصدقها وايران تواصل التفاوض ولا تهاب أي تهديدات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إيران متناقضة ولا تحظى بالمصداقية، مشيرًا إلى أن واشنطن توجّه رسائل متضاربة تجمع بين الحديث عن السلام والتهديد بالقتل وزعزعة الأمن.

وشدد بزشكيان في تصريح له على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب وتواصل التفاوض، لكنها في الوقت ذاته لا تهاب أي تهديدات. وأضاف أن إيران لن تتنازل عن إنجازاتها في المجالات العسكرية والعلمية والنووية تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الضغوط والتهديدات لن تنجح في إجبار بلاده على التراجع عن حقوقها المشروعة.