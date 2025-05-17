أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية، تقدير جهود العراق في استضافة القمتين العربية والتنموية.
وأشار السيسي إلى أن استضافة العراق لهذه القمم تمثل خطوة تعكس عودة قوية للعراق إلى محيطه العربي، مؤكدًا دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: نؤكد دعم مصر إلى جميع الجهود الرامية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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