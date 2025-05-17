خضر خلال تسليم صناديق الاقتراع في بعلبك: التحضيرات تسير بسلاسة من دون تسجيل أي إشكالات

بدأ عند الساعة السادسة صباحاً تسليم صناديق الاقتراع لمراكز قضاء بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، تمهيداً للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستُجرى غداً الأحد.

وسيتوجه 298575 ناخباً في قضاء بعلبك إلى 104 قرى لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والهيئات الاختيارية. ويبلغ عدد البلدات التي تضم مجالس بلدية 76 بلدة، فازت منها 22 بلدية بالتزكية. كما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في القضاء 124 مركزاً، تضم 461 قلماً انتخابياً.

أما في مدينة بعلبك، فيبلغ عدد الناخبين 37142، موزعين على 13 حياً، حيث تحتدم المنافسة بين لائحتي "بعلبك مدينتي" و"لائحة التنمية والوفاء".

وأكد المحافظ بشير خضر في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" أن الموظفين تواجدوا في مبنى اتحاد بلديات بعلبك منذ الساعة الرابعة فجراً، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي ومنظم، مثنياً على جهود القوى الأمنية وموظفي المحافظة في تأمين حسن سير العملية الانتخابية.

وأوضح خضر أن عملية توزيع الصناديق تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لعدد الموظفين الكبير المكلفين باستلام صناديق أقلامهم، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل واجباً وطنياً لكل موظف في القطاع العام.

وشدد على أن التحضيرات تسير بسلاسة من دون تسجيل أي إشكالات، لافتاً إلى أن أهالي بعلبك الهرمل معروفون بحسن الاستقبال وكرم الضيافة، ما يعكس أجواء إيجابية تواكب العملية الانتخابية.