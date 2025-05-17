دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع جميع المحازبين والمناصرين والأصدقاء والحلفاء ومن جمعتهم بهم لائحة "بيروت بتجمعنا"، إلى النزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد للقيام بالواجب الانتخابي، وللتأكيد مرة جديدة على العيش المشترك في لبنان.

وفي تصريح له، أشار جعجع إلى أن هذا الاستحقاق، وعلى الرغم من أهميته في كل المناطق، إلا أن الانتخابات البلدية في بيروت ترتدي أهمية خاصة جدًا نظراً لانعكاسها على العيش المشترك في لبنان، ولكونها العاصمة التي تمثل واجهة البلد الأساسية.

كما شدد جعجع على أهمية معركة زحلة، قائلاً: "لن ننسى زحلة الأبية ومعركة التغيير الكبرى التي تنتظرها غداً الأحد، وكلي ثقة أن زحلة التي كانت دائمًا في الطليعة، ستكون في الطليعة هذه المرة أيضًا، ودائمًا إلى الأمام، إن شاء الله".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع دعا إلى كثافة التصويت في بيروت تأكيداً على العيش المشترك: زحلة تنتظر معركة التغيير الكبرى غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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