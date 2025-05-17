حريق بمخيم للنازحين السوريين في خربة داوود العكارية والاضرار مادية

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن حريقا كبيرا شب في منتصف الليل، بمخيم للنازحين السوريين في بلدة خربة داوود العكارية، والتهمت النيران حوالى ٣٧ خيمة. اقتصرت الاضرار على الماديات".

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