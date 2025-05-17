شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بوظيفة معلم كما نص عليها القانون والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد الرئيس السيسى، فى اجتماعا منذ أيام مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وشدد خلال الاجتماع على تطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم، كما أكد السيد الرئيس السيسى، على ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.

ولذلك ومن خلال نصوص قانون 139 لسنة 1981 نستعرض شروط العاملين بوظيفة معلم كما نصت عليها المادة" 72" حيث أكدت على عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:

- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة. ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الألجانب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

- أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصل على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

وأكدت المادة "73" على أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص. ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصالحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائيا دون حاجة إلى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صالحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين و أخصائي التكنولوجيا و أخصائي الصحافة والعالم وأمناء المكتبات.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والادارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.



