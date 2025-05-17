ترامب: نقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق مع إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، 15 مايو 2025، قرب التوصل إلى تفاهمات مع إيران، بشأن الملف النووي.

وقال ترامب خلال كلمة له أثناء زيارته العاصمة القطرية الدوحة، ثاني محطة له في جولته الخليجية، "أعتقد أننا نقترب من إبرام اتفاق (مع إيران)".

وأشار إلى تفاؤله بشأن تجنّب ضربة عسكرية على مواقع طهران النووية.

وأضاف أن بلاده تجري مفاوضات "جدية للغاية" مع طهران من أجل تحقيق "سلام طويل الأمد".

ولفت ترامب إلى أن إيران "أبدت موافقة مبدئية على بعض شروط الاتفاق"، على حد قوله.

ويواصل ترامب جولته في منطقة الخليج، إذ يتوجه اليوم إلى الإمارات، بعد زيارات إلى السعودية وقطر.

المصدر : عرب