نزوح واسع لأهالي شمال غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

شهدت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة، حركة نزوح واسعة لمئات الفلسطينيين بعد ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر أسفرت عن أكثر من 250 قتيلاً ومئات الجرحى إثر قصف مدفعي وجوي استهدف المنطقة خلال أقل من 36 ساعة، فيما عجزت فرق الدفاع المدني عن الوصول إلى مواقع القصف نتيجة قلة الإمكانات واستهدافها المباشر من الطائرات الإسرائيلية.

وذكر شهود عيان، أن مئات العائلات الفلسطينية بدأت بالمغادرة من مناطق «الدوار الغربي، والعامودي، والسلاطين، وعزبة عبد ربه، والسكة، وتلة قليبو» في بيت لاهيا، بحثاً عن مأوى آمن وسط تصاعد وتيرة الغارات الإسرائيلية.

وأشار الشهود إلى أن النازحين يسيرون على الأقدام أو باستخدام عربات تجرها حيوانات، في ظل انعدام وسائل النقل وانتشار الدمار في الطرق الرئيسة والفرعية.

وذكروا إلى أن الأهالي اضطروا لترك منازلهم أو مراكز الإيواء والخيام التي يقيمون فيها من دون اصطحاب متعلقاتهم، خشية تكرار القصف.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عمليات قصف عنيف تنفذها المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، في مناطق شمال القطاع، بالتوازي مع توغل بري في الأطراف الغربية لبيت لاهيا.

وفي وقت سابق أمس، قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن طواقم الإسعاف انتشلت منذ الفجر، أكثر من 100 قتيل ويوجد أكثر من 50 آخرين تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيل 11 منزلاً مأهولاً شمال القطاع.

وأشار إلى أن هناك مناطق لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول لها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف للمنطقة.

ولفت إلى أن هناك جثامين لقتلى جراء الغارات الإسرائيلية ما زالوا في طرقات بلدتي بيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا وبلدة بيت حانون شمال القطاع، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليها بسبب كثافة القصف.

وقال مدير المستشفيات الميدانية في القطاع الدكتور مروان الهمص في تصريح صحفي أمس، إن «مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ36 ساعة الماضية أكثر من 250 شهيداً من مختلف المحافظات»، مشيراً إلى وجود 120 مفقوداً من جراء القصف المكثف الذي استهدف مناطق شمال القطاع وجنوبه.

من جهته، أكدت سلطات الدفاع المدني في القطاع في بيان صحفي أن قوات الاحتلال استهدفت خلال الساعات الماضية 13 منزلاً مأهولاً بالسكان في شمال القطاع بالإضافة إلى خيمتين تؤويان نازحين ومنازل أخرى في مدينة خان يونس جنوب القطاع ولا يزال العدوان متواصلاً.

وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت برياً في أطراف بيت لاهيا وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.