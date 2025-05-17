النشرة: غارة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق وادي خليل بين الزرارية وأبو لأسود

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "طائرة مسيرة اسرائيلية اغارت مستهدفة سيارة بمنطقة وادي خليل، طريق الزرارية- ابو الاسود، وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف للمكان المستهدف".

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