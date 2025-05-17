السوداني: بغداد توحد الأشقاء والرؤية الاستراتيجية تضمن الاستقرار والتكامل العربي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد تؤدي دورها التاريخي في جمع الأشقاء العرب، مشددًا على أهمية صياغة رؤية استراتيجية تضمن الاستقرار والتنمية والتكامل بين الشعوب العربية.
وأوضح السوداني أن انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية تمثل منصة لتعزيز التضامن العربي، وطرح القضايا المشتركة، وتوحيد الصف وتقوية الموقف العربي.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى في موقعها المحوري ضمن اهتمامات الأمة العربية وتطلعاتها، مؤكدًا استمرار دعم العراق لها بوصفها قضية عادلة لشعب يناضل من أجل حقوقه.
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