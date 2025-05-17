وزير الخارجية العراقي: انعقاد القمة العربية في بغداد انتصار للعراق ورسالة على أمن العاصمة

اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح له، ان التحضيرات مستمرة لاستقبال الوفود العربية المشاركة في القمة العربية المرتقبة في بغداد، مشيرا الى ان جميع الدول ستشارك في القمة بمستويات مختلفة، الى جانب ضيوف من منظمات مهمة.

واوضح حسين ان القضية الفلسطينية تتصدر جدول اعمال القمة، الى جانب طرح مجموعة من الافكار لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لافتا الى ان القمة ستشهد نقاشات مختلفة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة.

وشدد على ان مجرد انعقاد القمة في بغداد يعد نجاحا وانتصارا للعراق، ومؤشرا الى العالم الخارجي بان العاصمة العراقية آمنة ومرحبة بالجميع.