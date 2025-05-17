أفاد تقرير لوكالة "رويترز" أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تدريبات للقوات الجوية، وشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات للحرب، في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات للقوات الجوية ويشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات للحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.