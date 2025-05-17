أفاد الجيش الأوكراني أن قصفاً روسياً استهدف حافلة تقل مدنيين في منطقة سومي شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عدد من الجرحى، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن الجيش الاوكراني: 8 قتلى في قصف روسي استهدف حافلة مدنيين في سومي شمال شرقي أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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