أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التصريحات المتناقضة الصادرة عن الولايات المتحدة تسهم في تعقيد مسار المحادثات، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد طهران لبناء الثقة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
وشدد عراقجي على أن بلاده لن تساوم على حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى التزام إيران بالمسار الدبلوماسي مع الحفاظ على حقوقها المشروعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: لن نساوم على حق شعبنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومن ضمنه تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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